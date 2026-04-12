牡牛座・女性の運勢 社会面では非常に強い成長意欲を感じるとき。いま向き合っている困難な状況に対し、「ぜひとも挑みたい、挑まなくてはいけない！」と、深い部分でスイッチが入るのかも。ただ「それによって何を得るのか？」という疑問に対する答えは、まだはっきりしないかもしれません。でもやろうと思えるなら、行動すべき。自分でも驚くような集中力、粘り強さも発揮できそうです。ただ周囲には「そこまで頑張る必要ある？