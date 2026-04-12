蟹座・女性の運勢 親しい人との交流が盛んで日常を楽しみやすい雰囲気と、社会面でのやや緊迫した挑戦意欲の高まる状況。この2つのバランスが難しいときですが、うまく頭を切り替えてそれぞれに向き合うのがベストでしょう。楽しい時間は存分に楽しむべきですが、仕事関連では前向きな意味で責任のある内容を任されやすく、結果それに対する真摯さも求められます。より高い能力や積極性をもって挑むべきでしょう。周囲に相談する