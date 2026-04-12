獅子座・女性の運勢 パートナーや親友など、自分にとって大事な存在とは強力なタッグが組める時。特に一緒に困難に立ち向かおうとする相手の意欲が強く、あなたのやる気を掻き立てるでしょう。大きな目標はすぐ持てなくても構いません。まずいま必要なことから行動を始め、具体的な手ごたえを掴みましょう。難しいのは現在、社会運は好調で穏やかな状況にあること。そちらの感覚に慣れてしまうと、ストイックな自分は