天秤座・女性の運勢 パートナーや親友との強い信頼関係から力を得て、挑戦意欲がますます高まるパワフルな時期。具体先を絞り込むのはまだ先で構いません。いまはまず「手応えを掴む」ことが肝心なので、思いつくままに動いて大丈夫。冴えている相手にリードを任せるのも一案です。ただ、非常に好調で恵まれた社会運もあり、そことの兼ね合いやバランスが難しいよう。得ているメリットばかりを優先しすぎると、