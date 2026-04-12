山羊座・女性の運勢 山羊座が「本腰」を入れる雰囲気の今週。もし今後の自分のために状況の変化が必要だと感じるなら、それを実行し始めそう。特に環境を変える行動は長い目で見ると大きなプラスに働きます。ただ、いまはパートナーや親友などを筆頭に、人との関係が良好で楽しい時間を過ごせる時。周囲は「まだそんなこと考えなくていいから、楽しもう」と言いがちかもしれません。楽しむこと自体はいいのですが、転