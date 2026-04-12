水瓶座・女性の運勢 前向きな誰かの存在や、やる気を後押しする新展開に力を得て、大きな前進が可能なパワフルなタイミング。最近、新しい状況がいろいろ入ってきやすく、刺激を受けてきたはずです。でここで来るのが、それのやや強引バージョンなのかも。「やるの、やらないの!?」と問われ、「やります！」と一歩踏み出す雰囲気です。ただ現在の水瓶座は好調な社会運にあと押しされ、穏やかで豊かな時間を送れているのかも