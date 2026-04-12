魚座・女性の運勢 内なる挑戦欲が具体的な形になるとき。もしいまやってみたいことがあるなら、思い切って自分に「投資」してみましょう。直感的に「これだ！」と思えるなら、その価値は十分にあります。外側からも、「それをやりやすくする展開」が飛び込んでくるはず。いまは細部までこだわらず、まずは動いてみることが重要です。楽しい交流が多い時期ゆえに「無理なくても…」と甘えが出やすい一面もありますが、せっかくの好