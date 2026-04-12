◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 2-0 巨人（12日、東京ドーム）ヤクルト先発陣の好投もあり2連敗でカード負け越しとなった巨人。試合後、阿部慎之助監督がインタビューに応じました。この日は対する先発・高梨裕稔投手が6回までパーフェクトピッチング。7回を1安打に抑えこまれました。さらに続く2番手・増居翔太投手の前にも1安打。9回にはキハダ投手の前に安打とはならず、完封負けを喫しました。阿部監督は「いいピッチングをさ