4月12日、中山競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（ダ1800m）は、秋山稔樹騎乗の5番人気、ストロングエース（牡3・美浦・相沢郁）が勝利した。1/2馬身差の2着にシステマソラー（牡3・栗東・橋田宣長）、3着にゴールドブレイズ（牡3・美浦・浅利英明）が入った。勝ちタイムは1:53.0（良）。1番人気で横山武史騎乗、サイモフェーン（牡3・美浦・高木登）は10着、2番人気でM.ディー騎乗、マイネルミストラル（牡3・美浦・萱野浩二