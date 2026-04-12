4月12日、福島競馬場で行われた3R・3歳未勝利（ダ1700m）は、小林美駒騎乗の2番人気、イサチルシーキング（牡3・美浦・辻哲英）が快勝した。7馬身差の2着に1番人気のジョーカー（牡3・栗東・友道康夫）、3着にエイシンキーンラン（牝3・美浦・田中剛）が入った。勝ちタイムは1:45.7（良）。【福島7R】小林美駒騎乗 伏兵ルージュマローネが快勝楽々逃げ切りV小林美駒騎乗の2番人気、イサチルシーキングが勝利し、同騎手は今年の