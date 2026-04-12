韓国のお笑い芸人のキム・ジミンが、過去の整形にまつわる誹謗中傷（悪質なコメント）について、複雑な心境を明かした。4月9日、YouTubeチャンネル『ジュノ・ジミン』に公開された動画「出世した後輩をもてなす日 [一口あげる〜スト with.クァク・ボム]」にて、キム・ジミンはゲストのクァク・ボムらと、これまでで最も傷ついた「最悪のコメント」をテーマに語り合った。【写真】“グラマラス”女性芸人の凄まじい胸部キム・ジミン