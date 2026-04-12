桜花賞・Ｇ１（１２日、阪神・芝１６００メートル）は、２歳女王のスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が見事１番人気に応えた。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が１２日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。完勝と言える強さを見せたスターアニスに、安藤氏は「１２００ｍデビューのイメージでＧ１勝ちでも信用しきれん