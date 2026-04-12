◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ６―５広島（１２日・横浜）広島は逆転負けで３連敗となった。先発の床田が７回２死から宮下にプロ初本塁打となるソロ。１点差に迫られ、さらに蝦名に二塁打を浴びたところで交代した。６５球だったが、ベンチは森浦を投入。勝又に同点二塁打、代打・度会に勝ち越し２ランを浴びた。一時は４―０とリード。今季初めて４番に起用したモンテロが得点に絡む２安打を放ち、７番に降格した佐々木も適時