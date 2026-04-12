◆パ・リーグ西武２ｘ―１ロッテ（１２日・ベルーナドーム）＝延長１０回サヨナラ勝ち＝西武は延長１０回、来日１年目の林安可外野手が右翼席に今季１号サヨナラ弾を放ち２カード連続勝ち越しを飾った。１点を追う９回裏に追いつき、その時が来たのは延長１０回１死。林安可がロッテのロングから劇弾。来日５０打席目で飛び出した初アーチに「打った瞬間は長打にはなると。フェン直かもしれないと。ホームランは想定外です」