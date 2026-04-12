◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―３阪神（１２日・バンテリンドーム）阪神・藤川球児監督は冷静に現状を受け止めた。中日３連戦を終え、これで対戦カードは一巡。１１勝４敗で首位に立っているが、「変わらずに続けることですね」と多くを語らず、気を引き締めた。１４日から甲子園で迎え撃つ、今季初の伝統の一戦。「一つずつですね」と、地に足をつけて目の前の一戦をつかみにいく。