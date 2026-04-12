◆パ・リーグソフトバンク１１―７日本ハム（１２日・エスコンフィールド）日本ハムは投手陣が踏ん張れず、ソフトバンクに開幕５連敗。２リーグ制以降で、０２年以来２度目となる苦しいスタートとなった。先発の有原は初回に内野安打２本を含む３安打に２四球、失策も絡んで３失点。２、３、４回は無失点で切り抜けたが、打線が逆転して２点リードで迎えた５回、無死からの３連打で１点を失いなおも無死一、三塁とされると、