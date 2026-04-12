◆パ・リーグ楽天４―０オリックス（１２日・楽天モバイル）オリックスが今季２度目の逆転負けを喫し、ビジター５連敗で貯金が消滅した。打線は今季最少の３安打と振るわず、２度目の完封負け。岸田護監督は「（相手先発の滝中は）やっぱり的が絞りにくい。キレがいい真っすぐを投げられて、なかなか打ちにくかった。次はしっかり対策して臨みます」と脱帽した。１点ビハインドの８回は、先頭の森友が右前打で出塁したが、続