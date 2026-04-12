大相撲春巡業は12日、群馬県高崎市で行われ、大関復帰の霧島（29＝音羽山部屋）が2日連続で三番稽古を行った。夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）での新入幕が確実な若ノ勝（22＝湊川部屋）を指名し、7番取って6勝1敗だった。得意の左四つから力強く寄り切るなど圧倒。相手の激しい突き押しや喉輪にも耐え「今日は凄かった。稽古相手を間違えたかと思った（笑い）。立ち合い強かったし、そこから当たった後の突っ張りと