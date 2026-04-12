タレントの王林（27）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。今後の活動についてつづった。「重大発表です！」と書き出した王林。「8歳になった王林、新たな挑戦に取り組みます」「王林プロデュースのまちおこしプロジェクト始動します！！」と告知した。「令和10年(2028年)4月1日から運行休止が予定されてる青森の鉄道を起点にしてこれからたくさんのイベントや店舗を開設するよ」とコメント。「まずは第一弾としてア