◇セ・リーグ阪神3―0中日（2026年4月12日バンテリンＤ）阪神の高橋遥人投手（30）が今季2度目となる完封勝利で2勝目を挙げた。序盤から中日打線を寄せ付けず、10奪三振、三塁を踏ませぬ快投を披露。今季初の中6日で123球を投じて9回を投げ切った。入団以来、度重なる故障に苦しんできた左腕はいまだシーズンを完走した経験はない。気になるのは今後の起用法。試合後、藤川監督は「あまり言えないですね。そこはね。前回