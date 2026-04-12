◇パ・リーグ日本ハム7―11ソフトバンク（2026年4月12日エスコンF）日本ハムは今季ワーストの2桁11失点で2連敗。貯金は「0」に逆戻りとなった。先発の有原は初回に清宮幸の適時失策など不運も重なり3失点。味方打線が一時は逆転したが、5回に3失点で再逆転を許した。7回には古林が周東に2ランを浴びると8回には4安打と犠飛で3点を失った。8回無死一塁では1安打2出塁の清宮幸に代打・清水を送ったが逆転には繋がらな