◇パ・リーグソフトバンク11―7日本ハム（2026年4月12日エスコンF）ソフトバンクが今季最多17安打11得点で3連勝を飾った。貯金も今季最多「6」となった。3回に逆転を許したが、4回から3番手で登板した上茶谷が3イニング無失点と好救援。5回の再逆転を呼び込み、DeNA時代の2024年以来2年ぶりの白星を挙げた。上茶谷は「うれしいです。ゾーンの中に投げようと思った。頼もしい打線なので逆転してくれると思った」と話し