俳優の横山めぐみ（56）が12日、自身のインスタグラムを更新し、旅行で京都・伊根に初めて訪れたことを報告。愛用の着物姿で観光する様子を紹介した。【拡大ショット】かわいい！猫柄デザインの横山めぐみの愛用着物横山は「猫の普段着物で初めての伊根旅」とつづり、桜の下で撮影したショットなど5枚の写真を披露した。かわいらしい白猫のイラストが散りばめられたグレー地の着物には、赤い帯、ダークグリーンの羽織りを合