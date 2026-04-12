◇東京六大学野球春季リーグ戦第1週最終日明大12―0東大（2026年4月12日神宮）明大が12安打12得点で連勝、勝ち点1を挙げた。その中で神宮では滅多に見られない投手リレーが実現した。先発の平嶋桂知（かいち、2年＝大阪桐蔭）が6回を1安打8Kで零封すると栗原英豊（えいと、4年＝松商学園）浦久響（3年＝日本航空石川）中村海斗（同＝明大中野）が1イニングずつを無安打に抑えた。この4人、全員がリーグ戦初登板という異