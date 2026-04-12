バスケットボール女子のWリーグプレーオフの第4戦が12日、京王アリーナTOKYOで行われ、デンソーアイリスが70ー51でトヨタ自動車アンテロープスに勝利し3勝1敗で、悲願の初優勝を果たした。9月開幕アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表41競技が実施32年ぶりの日本開催デンソーは3戦先勝のプレーオフ第1戦で、日本代表の高田真希（36）が26点を挙げる活躍を見せ、75−66で先勝した。第2戦はトヨタ自動車に敗れ、1