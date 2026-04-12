新宿、渋谷など繁華街の駅に降り立ったはいいものの、なかなか自分のイメージするエリアにたどり着けない…という経験をしたことのある方は多いのではないでしょうか？今、SNS上で大きな注目を集めているのはそんな人にうってつけの可視化マップ。【マップ】可視化マップでみると、渋谷はこんな感じ「春から東京に来る新社会人や新入学生の皆さん！都内の巨大な駅に降り立つと、『どちらの出口に行けばご飯屋さんがあるの？』『ど