上質＆モダンなブラック仕様ホンダのコンパクト5ドアハッチバックの「フィット」は、広い室内空間と使い勝手の良さが支持されています。そんなフィットには、特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」というモデルがラインナップされています。一体どのような仕様なのでしょうか。フィットは2001年に初代モデルが登場した5ドアコンパクトハッチバックで、低床FFプラットフォームによる広い室内空間と、実用的なシー