結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。さて、ある日お風呂場の新しい「ゴミ受けフィルター」を購入してきためいさん。子どもたちと一緒に、それを見て連想したものは……？第9話お風呂場のフィルター【作者コメント】なんだか既視感があるなと思っていたら、帽子の形！いかにも義母が被っていそうなセレブ風の帽