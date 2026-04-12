千葉市中央区の住宅で夫を刺殺したとして、殺人容疑で逮捕された自称パート従業員の黒川まみ容疑者（27）。警察の調べに対し「育児に非協力的な夫への不満」や「生活費を巡る口論」を動機として語っているまみ容疑者だが、集英社オンラインが♯３で報じたように、事件当日の詳細な状況を知る関係者からは、その供述を根底から覆す「新証言」が浮上した。そんななか、まみ容疑者を知る中学の同級生からは、驚きの声が相次いで