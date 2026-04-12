＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日◇12日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞地元・埼玉で行われた大会で、佐久間朱莉は最終日に「68」と追い上げ。トータル8アンダーの2位タイで終えた。【写真】優勝副賞といえば…やっぱり高級車！13位から、女王が“末脚”を発揮した。4バーディを奪いボギーはなし。同組でプレーした岩井明愛とともにクラブハウスリーダーとして帰ってきた。「プレーオフに