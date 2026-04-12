◇サッカー ラ・リーガ 第31節 レアル・ソシエダ 3-3 デポルティーボ・アラベス(日本時間11日、レアレ・アレーナ)レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英選手がケガからの復帰を果たし途中出場。1アシストを記録しました。1月の試合で左太もも裏を痛め、担架で運ばれ負傷交代していた久保選手。この日、後半9分から投入されおよそ3か月ぶりの試合復帰を果たしました。すると同点の後半15分、セットプレーの流れからヘディングでパス