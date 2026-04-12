◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 11-7 日本ハム(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムはソフトバンクに失点を重ねて敗れ、このカード2連敗となりました。先発の有原航平投手は初回に3失点する苦しい立ち上がり。それでも2回以降は立て直し、相手の出塁こそ許すも得点を与えません。一方の打線は1回裏に万波中正選手のタイムリーで1点を返すと、3回に猛攻。万波選手と野村佑希選手の連続タイムリー、水野達稀選手の犠牲フ