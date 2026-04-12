「巨人０−２ヤクルト」（１２日、東京ドーム）ヤクルトが接戦を制し連勝で２カードぶりの勝ち越し。開幕からの５カード中、４カードで勝ち越しの好スタートを切った。打線は三回に送りバントも駆使して先制点をつかんだ。連打で無死一、二塁の好機。ベンチから送りバントを指示された３番・古賀が投前に転がして二、三塁と好機を拡大させた。続くオスナは止めたバットにボールが当たり一ゴロで１点を奪った。五回には２死