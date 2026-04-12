俳優のパク・シフが出演する韓国ドラマ『家門の栄光』（全54話／2008年）が、あす13日よりCS放送「衛星劇場」で放送される。（毎週月・火曜 後11：00〜／毎週日曜 前6：00〜）【動画】パク・シフの出世作『家門の栄光』予告同作は『検事プリンセス』『王女の男』など数々の作品に出演するパク・シフの出世作で、最高視聴率29.7％を記録した大ヒットドラマ。名門宗家ハ家と、一代で成り上がった成金イ家。ユン・ジョンヒ演じる