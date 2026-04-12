高校生や大学生らを対象にしたお笑いコンテスト「学生お笑いＮｏ１決定戦！」が先月２８日、栃木県宇都宮市陽東のベルモールで行われ、詰めかけた約５００人の笑い声に包まれた。大会はエフエム栃木主催で、昨年に続き２度目の開催となった。２９組の応募から、事前審査で選ばれた９組が出場し、司会や審査員はお笑いコンビのＵ字工事らが務めた。このうち、東京大４年蜂谷洋介さん（２２）と同３年山本晃成さん（２０）の漫