「広島５−６ＤｅＮＡ」（１２日、横浜スタジアム）広島は、終盤に失点し、逆転負け。連敗が３に伸びた。４−２の七回だ。先発した床田が、ドラフト３位・宮下（東洋大）にプロ１号ソロを被弾。さらに２死二塁とピンチを広げ降板した。代わった森浦は、勝又に左翼線へ落ちる同点の適時二塁打。さらに、代打・度会に逆転の右越え２ランを浴びた。床田は６回２／３を７安打４失点。開幕から登板３試合目でも、今季初勝利を手