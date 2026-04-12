ABEMA『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』が12日に配信された。『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○山本裕典からまさかの告白番組では、人気企画「ノブの好感度を下げておこう!」を実施。ノブ(千鳥)がスキャンダルを起こす前に、上がりすぎた好感度を下げて不測の事態に備えておくこの企画。楽屋挨拶に訪れるゲストに対し、大悟(千鳥)