今週は本州の南の海上に前線が停滞しやすく、西日本や東日本では曇りや雨の日が多いでしょう。東京都心など、日中は汗ばむ陽気でも朝は一桁の日もあり寒暖差が大きいでしょう。小笠原諸島は台風4号の動向に注意が必要です。13日(月)〜19日(日)曇りや雨の日が多い今週(13日〜19日)は、西日本や東日本では曇りや雨の日が多く、「春の長雨」となるでしょう。明日13日(月)は、西から前線がのびてくるでしょう。前線や湿った空気の影