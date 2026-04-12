◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１０節浦和１―１東京Ｖ（１２日・埼玉スタジアム）浦和は東京ＶとのＰＫ戦に１―４と敗れ、５連敗、ＰＫ戦は３戦全敗となった。マチェイ・スコルジャ監督は「全ての練習試合で、PK戦は練習してきています。選手も練習試合ではPK戦全てで勝ったのですが、プレッシャーがかかる公式戦では勝てていません。練習の中と公式戦で、全く同じ環境を再現することはほぼ不可能です。次の練習試合は、