【新華社海口4月12日】中国海南省で13〜18日、第6回中国国際消費品博覧会が開催される。60以上の国・地域から約3400のブランドが出展し、国外からの出展は昨年より20ポイント多い65％を占める。会期中に200点以上の新製品が発表される見通しとなっている。