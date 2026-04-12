「タイガー・ウッズがまた交通事故を起こし、逮捕された」スポーツ・ファンにとっては胸が締め付けられるニュースが、マスターズ直前に伝わってきた。タイガー・ウッズは3月27日、自宅に近い米フロリダ州ジュピターアイランドで横転事故を起こした。前を行くトラックを無理に追い越そうとして接触、愛車レンジローバーは激しく横転した。幸いタイガーにもトラックの運転手にも大きなケガはなかった。薬物を使用しての運転が疑