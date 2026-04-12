そめすけ改め二代目林家染団治（59）の襲名披露公演が12日、大阪市内であり、師匠の四代目林家染丸の袴を身につけて登壇した染団治は「緊張感なくできました。これから自分がやっていくことを見ていただけたと思う」と語った。高校卒業後、漫才コンビ「こあじコースケ」として活動したが、91年4月に四代目林家染丸に入門して落語家へ転身。当初は「染輔」を名乗ったが、テレビ番組がきっかけで「そめすけ」に改名した。初代