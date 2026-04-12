西武園競輪場のG3「第1回平原康多カップ」は決勝が行われ、真杉匠の背後から吉田拓矢（30＝茨城）が差し切って優勝した。地元ラインの果敢な仕掛けにも動じることなく、7番手で勝負どころを迎えた栃茨ライン。真杉が素晴らしいスピードでスパートをかけると吉田、金子幸央もきっちりついていって3人で前に出た。最後の直線で吉田が真杉をかわしてV。真杉2着、金子も3着でラインによる上位独占。吉田の右腕が上がった。吉田は