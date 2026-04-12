そめすけ改め二代目林家染団治（59）の襲名披露公演が12日、大阪市内であり、口上に桂文珍（77）、笑福亭鶴瓶（74）が登場。襲名披露公演を盛り上げた。口上に登場した鶴瓶。開口一番「人気あるのに、なんで（名跡）継ぐの？」と切り出して客席は大爆笑。「まあええでしょ。全国に染団治の名前を広めて、上方落語家協会を盛り上げて」とエールを送った。お祝いの高座では“爆弾発言”？。「オレも襲名しようかな」と。七代目