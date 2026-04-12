シンプルなお菓子のイメージがある無印良品ですが、実はユニークな味のバウムクーヘンも豊富にそろっています。定番のチョコや紅茶だけでなく、和菓子やパンをイメージした変わり種フレーバーも人気です。今回は、思わず試してみたくなる個性的なバウムクーヘンを3つ紹介します。おやつタイムや朝食にもおすすめです。意外な組み合わせだけどめっちゃおいしい！●不揃い 塩パン風バウム（250円）人気の「塩パン」をイメージして作