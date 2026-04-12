（台北中央社）国軍が実施する大規模軍事演習「漢光42号」のうち、コンピューターを利用した図上演習が11日、始まった。14日間にわたって行われる。国軍は、演習には中国軍が取り得る行動を全て組み込むと説明している。今年の図上演習では、指揮系統の分散化や軍事行動の権限付与、バックアップ、共通作戦状況図、後方支援、政府各部門間の連携、軍民統合に焦点を当てる。また、米軍の経験を参考に、指示を受けた者が任務内容を改