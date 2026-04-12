俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は12日に第14話「絶体絶命！」が放送される。慶（吉岡里帆）とはどんな人物なのか注目を集めた前週。まだまだ本心が見えず“疑惑”も残る中、相撲に興じる場面から本当の“兄弟”のような絆を感じさせた信長（小栗旬）と長政（中島歩）だったが…。前回の第13話は「疑惑の花嫁」。信長の指示で、小一郎は守就（田中哲司）の娘・慶をめとることに