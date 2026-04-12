アメリカ・ニューヨークのターミナル駅であるグランドセントラル駅で11日、高齢者3人が男に切りつけられる事件がありました。男は警察官に射殺されました。地元警察などによりますと、事件があったのは、ニューヨークのターミナル駅であるグランドセントラル駅の地下鉄のホームです。11日午前9時半頃、84歳の男性、70歳の女性、65歳の男性が男になたのような刃物で頭や肩などを次々と切りつけられました。3人は病院に搬送され、命