ヤクルトの高梨が7回を1安打無失点の好投で今季初勝利を挙げた。直球に力があり、六回まで無安打に封じるなど二塁すら踏ませなかった。三回に一ゴロの間に先制し、五回は岩田の適時打で加点した。巨人は打線が沈黙した。