歌手の華原朋美さんが4月11日夜、公式X（旧Twitter）に緊急の投稿を行い、子どもが新幹線の車内にリュックサックを忘れたとして情報提供を呼びかけました。 【写真を見る】【 華原朋美 】新幹線で子どものリュック紛失「見つけた方には100万円をお礼金として出します」情報提供呼びかけ→その後、捜索断念を発表投稿によると、忘れ物が発生したのは東京発の便で、グリーン車の1番後ろの席だったとのことです。華原